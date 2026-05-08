LA NUIT DES BURONS Les Salces

Les Salces

LA NUIT DES BURONS

Buron de la Treille Les Salces Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée Marque Valeurs Parc naturel régional Les Pépites de l’Aubrac, La Grange au Thé, le Bureau des accompagnateurs des monts d’Aubrac…

Randonnée, musique traditionnelle, et petite restauration…

Rendez-vous au buron à partir de 16h30 pour la randonnée

Réservation lanuitdesburons@gmail.com

Soirée Marque Valeurs Parc avec Les Pépites de l’Aubrac, La Grange au Thé, le Bureau des accompagnateurs des monts d’Aubrac…

16h30 Randonnée accompagnée par le Bureau des accompagnateurs des monts d’Aubrac (2h environ, gratuite) dans les pâturages autour du buron jusqu’aux rives du Bès, à la rencontre des vaches laitières, près de la cabane de traite en plein air.

18h30 Paprika. Ce sont trois syllabes colorées pour un quartet doucement épicé qui vous plonge au cœur des musiques d’Europe de l’est. Fort de 7 ans d’existence, de partage, d’amitié, de concerts en version trio, c’est avec beaucoup de plaisir que la formation accueille Marianne au violon.

Propulsé par la rythmique boisée de la contrebasse et enveloppante de l’accordéon ; violon et clarinette virevoltent et s’entremêlent avec virtuosité.

Laissez -vous porter par le plaisir communicatif des musiciens pour un voyage joyeusement nostalgique en direction de l’orient. Mais attention au grès des escales l’aventure réserve toujours quelques surprises !

Pique-nique partagé et aligot proposé par le Buron de la Treille, seul buron encore en activité sur le plateau de l’Aubrac, et les Pépites de l’Aubrac, producteurs locaux de pommes de terre. Petite restauration, marché de producteurs sur place avec les Vignerons d’Olt, La Grange au thé et les glaces du Fermier Gourmand.

Exposition du Photo-club Lot-Colagne.

Rendez-vous au buron à partir de 16h30 pour la randonnée

Réservation lanuitdesburons@gmail.com .

Buron de la Treille Les Salces 48100 Lozère Occitanie lanuitdesburons@gmail.com

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English :

Regional Nature Park Marqueurs evening: Les Pépites de l?Aubrac, La Grange au Thé, Bureau des accompagnateurs des monts d?Aubrac?

Hiking, traditional music and light refreshments…

Meet at the buron from 4.30pm for the hike

Booking: lanuitdesburons@gmail.com

L’événement LA NUIT DES BURONS Les Salces a été mis à jour le 2026-05-08 par Conseil Départemental