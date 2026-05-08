LA NUIT DES BURONS Les Salces

Les Salces

LA NUIT DES BURONS

Buron de Cantecouyou Les Salces Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre du festival Les Nuits des Forêts 2026 sous le thème À l’écoute des vivants .

17h00 Départ de la déambulation en compagnie des Canardes Boiteuses, duo composé de Romane Bos et Manouk Guibert.

18h00 Spectacle au buron.

Suivi du verre de l’amitié.

Réservation par mail lanuitdesburons@gmail.com

Dans le cadre du festival Les Nuits des Forêts 2026 sous le thème À l’écoute des vivants .

17h00 Départ de la déambulation en compagnie des Canardes Boiteuses, duo composé de Romane Bos et Manouk Guibert.

18h00 Spectacle au buron

A Trois on y va est un spectacle en extérieur de suspension aérienne sur arbre, une invitation poétique et joueuse des Canardes Boiteuses. C’est un in-situ où l’envie est d’amener le public et le spectacle vivant dans des lieux non-dédiés dans la simplicité du moment. A l’écoute du vivant, de l’arbre et de la forêt. Notre troisième partenaire de jeux, un arbre.

Nous voulons attirer les regards sur lui, en suspension à l’endroit ou à l’envers, sur lui, imperturbable, solide et majestueux. Portées par la curiosité de l’autre et des éléments qui nous entourent, nous suspendent ; nous occuperons cet espace le temps d’un instant éphémère.

Une corde, simple, complice de notre lien nous aide à se porter, s’emmêler et tendre un fil entre nous, vous et lui. Une proposition à s’asseoir toutes et tous ensemble à l’ombre d’un bel arbre, quelques minutes, le sourire aux lèvres et le vent qui nous caresse, devant deux acrobates en suspens.

Suivi du verre de l’amitié.

Rendez-vous au croisement GR60 vers les rajas et chemin vers le buron puis suivez les panneaux.

Réservation par mail lanuitdesburons@gmail.com

Gratuit et ouvert à tous. .

Buron de Cantecouyou Les Salces 48100 Lozère Occitanie lanuitdesburons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Les Nuits des Forêts 2026 festival, under the theme Listening to the Living .

5:00 pm: Departure of the stroll with Les Canardes Boiteuses, a duo made up of Romane Bos and Manouk Guibert.

6:00 pm: Show at the buron.

Followed by a friendly drink.

Reservations by e-mail: lanuitdesburons@gmail.com

L’événement LA NUIT DES BURONS Les Salces a été mis à jour le 2026-05-08 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn