La nuit des cookies, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery

La nuit des cookies Samedi 23 mai, 18h30 Atelier-musée de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

Tarif unique : 1€. Visites en petit comité. Réservation sur notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Prenez vos pyjamas et venez découvrir les anecdotes du Château ! Visites de 15 minutes, suivies de cookies et tisane avant d’aller au lit.

Atelier-musée de Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery, France Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 0189405090 https://www.chateau-rosa-bonheur.fr https://www.facebook.com/chateaurosabonheur;https://www.instagram.com/chateauderosabonheur/;https://twitter.com/chateaudeby;https://www.tiktok.com/@chateauderosabonheur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ »}] Rosa Bonheur (1822-1899) est un peintre animalier qui acquit une renommée internationale, particulièrement grande en Angleterre et aux États-Unis. En 1859, elle quitte son atelier de la rue d’Assas à Paris pour le château de By, en bordure de la forêt de Fontainebleau. L’atelier qu’elle commande à l’architecte Jules Saulnier est de style néogothique. Il lui offre l’espace et la lumière nécessaires à son travail. C’est à By, en 1865, que l’impératrice Eugénie lui remet les insignes de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, faisant d’elle la première femme artiste à recevoir cette distinction. Le célèbre Buffalo Bill, venu à Paris pour l’Exposition universelle de 1889, lui offre le costume sioux que l’on peut encore voir exposé dans l’atelier. Depuis Paris 1h10, prendre A6 direction Lyon, sortie Fontainebleau, suivre Thomery, Château de Rosa Bonheur (1h10) Depuis Lyon 4h00, prendre A6 direction Paris, sortie Fontainebleau.

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