La Nuit des églises de l’ombre à la lumière Gueberschwihr dimanche 5 juillet 2026.

Gueberschwihr

La Nuit des églises de l’ombre à la lumière

Place de la Mairie Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 20:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez en temps réel et en images, avec des intermèdes mêlant harpe et violons, le clocher roman et l’église néo-romane de Gueberschwihr, autour du thème des ténèbres à la lumière .

Entre ombres et lumières, couleurs et symboles…(re-)découvrons l’église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr !

Découvrez en temps réel et en images, avec des intermèdes mêlant harpe et violons, le clocher roman et l’église néo-romane de Gueberschwihr, autour du thème des ténèbres à la lumière …

Nous vous invitons cordialement à La Nuit des églises 2026, pour découvrir, entre ombres et lumières, couleurs et symboles, histoire et chroniques, une nouvelle approche du clocher roman ( le plus beau de l’Alsace selon les historiens de l’art), classé monument historique en 1841, et de l’église néo-romane de la fin du 19e siècle ( dernière oeuvre et chef-d’oeuvre de Jean-Baptiste Schacre ), inscrite au titre des monuments historiques (en 2019), et son mobilier (en 2021), avec un focus particulier sur les vitraux.

Harpe et violon à l’unisson

Selon une tradition bien établie, la harpiste internationale Pauline Haas choisira des intermèdes musicaux en harmonie avec le thème. Nouveauté de l’édition 2026 la réunion de trois générations de cette famille d’artistes, avec la participation de Coppélia et d’Ana Reverdito-Haas au violon. Dans la mesure du possible, des membres de l’Harmonie Sainte-Cécile Jeunes les rejoindront. 0 .

Place de la Mairie Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 75 26 47 adesp-gueberschwihr@orange.fr

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English :

Discover in real time and through images, accompanied by interludes blending harp and violin, the Romanesque bell tower and the Neo-Romanesque church of Gueberschwihr, exploring the theme from darkness to light.

L’événement La Nuit des églises de l’ombre à la lumière Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach