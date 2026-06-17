La Nuit des églises Le Bourg Saint-Gervais-sur-Couches

Saint-Gervais-sur-Couches

La Nuit des églises

Le Bourg Eglise Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 23:45:00

Date(s) :

2026-07-03

Nuit des églises dont le thème évoquera les 800 ans de la mort de Saint-François d’Assise et des 800 ans de l’édification de notre église du XIIIème siècle, classée aux monuments historiques visites commentées de l’église et évocation de la vie de Saint-François d’Assise en textes et en musique.

La Nuit des églises est un événement national l’église est ouverte à tous, la crèche de Noël sera exceptionnellement de nouveau présentée pour évoquer Saint-François d’Assise. .

Le Bourg Eglise Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80 amisstgervais@gmail.com

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English : La Nuit des églises

L’événement La Nuit des églises Saint-Gervais-sur-Couches a été mis à jour le 2026-06-17 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II