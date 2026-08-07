Informations pratiques

Castries

La nuit des étoiles

Domaine Saint Jean de l’Arbousier Castries Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Vivez une expérience unique au domaine à l’occasion de nos Vin’estivales avec une soirée exceptionnelle placée sous le signe des étoiles.

Vivez une expérience unique au domaine à l’occasion de nos Vin’estivales avec une soirée exceptionnelle placée sous le signe des étoiles.

Un espace dédié vous permettra de participer à des animations créées par des astronomes amateurs expérimentés.

Au programme de cette soirée

De 19h00 à 20h30 observation du soleil grâce à des instruments dédiés, accompagnée d’explications.

À la tombée de la nuit découverte du ciel étoilé, repérage des constellations visibles et initiation à l’astronomie grâce à des systèmes de pointage des étoiles.

À partir de 21h30 observation du ciel au télescope et aux jumelles géantes, avec des explications détaillées sur les planètes, étoiles et objets célestes observés. .

Domaine Saint Jean de l’Arbousier Castries 34160 Hérault Occitanie +33 6 15 74 17 56 contact@domainearbousier.fr

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English :

Experience a unique evening at the estate during our Vin’estivales with an exceptional evening dedicated to the stars.

L’événement La nuit des étoiles Castries a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup