La nuit des étoiles Dommery Observatoire de Dommery Dommery

Informations pratiques

Dommery

La nuit des étoiles Dommery

Observatoire de Dommery Chemin de la Dîme Dommery Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Organisée par le club CASA de Signy l’AbbayeRendez-vous les 7 et 8 août à partir de 21h30 à Dommery (site du club)Au programme Observation aux télescopes, Découverte du ciel à l’oeil nu, animations, conseils et échanges, ambiance conviviale pour petits et grands. Evènement gratuit et ouvert à tous. PRENEZ UNE VESTE ET UNE LAMPE ROUGE

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Observatoire de Dommery Chemin de la Dîme Dommery 08460 Ardennes Grand Est +33 6 75 27 81 15 contact@casa-astronomie.fr

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English :

Organized by the CASA Club of Signy l’Abbaye. Join us on August 7 and 8 starting at 9:30 p.m. in Dommery (at the club’s location). On the program: Telescope observations, Exploring the night sky with the naked eye, Activities, tips, and discussions, A friendly atmosphere for all ages. Free event open to everyone. BRING A JACKET AND A RED FLASHLIGHT

L’événement La nuit des étoiles Dommery Dommery a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme