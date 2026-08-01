Informations pratiques

Cucugnan

LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES AU CHÂTEAU DE QUÉRIBUS

Cucugnan Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

La nuit des étoiles filantes au pied du château de Quéribus. Présentation par Alex, Astronome passionné. Partez à la découverte du triangle d’été, l’observation de la voie lactée, des perséides. Apprenez à vous orienter avec les étoiles. Merci de venir avec votre matériel.

Soirée gratuite ouverture à tous.

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Cucugnan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 03 69 communication@cucugnan.fr

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English :

A Night of Shooting Stars at the Foot of Quéribus Castle. Presentation by Alex, a passionate astronomer. Come discover the Summer Triangle, observe the Milky Way and the Perseids. Learn how to navigate using the stars. Please bring your own equipment.

Free event open to everyone.

L’événement LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES AU CHÂTEAU DE QUÉRIBUS Cucugnan a été mis à jour le 2026-08-03 par