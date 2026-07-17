Visite libre du château de Quéribus, Ruines du château de Quéribus, Cucugnan

Informations pratiques

Visite libre du château de Quéribus 19 et 20 septembre Ruines du château de Quéribus Aude

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine à Quéribus !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le majestueux Château de Quéribus à tarif réduit pour tous !

✨ Une occasion unique d’explorer cette forteresse emblématique, de profiter d’un panorama exceptionnel et de plonger dans l’histoire de notre territoire.

️ Tarif réduit pour tous les visiteurs

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans (inclus)

Rendez-vous les Journées Européennes du Patrimoine !

Venez partager un moment en famille ou entre amis et laissez-vous séduire par l’un des plus beaux sites du Pays Cathare.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble notre patrimoine !

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Ruines du château de Quéribus 2 D14, 11350 Cucugnan, France Cucugnan 11350 Aude Occitanie Château cathare situé à 728 mètres d’altitude. Quéribus passa entre les mains de Saint-Louis qui y fit tenir, en 1255, une garnison par vingt hommes d’armes. Il était en quelque sorte un avant-poste de Peyrepertuse et défendait le col de Maury. L’édifice est construit sur un piton, au bord d’un précipice de 60 mètres côté midi. Les bâtiments s’étagent à des niveaux différents sur la crète descendante et s’adaptent au rocher. Le donjon avait deux étages.

Journées Européennes du Patrimoine à Quéribus !

©Maire de Cucugnan