La Nuit des étoiles Esplanade du Mini-golf Saint-Lunaire
dimanche 9 août 2026 · Esplanade du Mini-golf · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
La Nuit des étoiles
Esplanade du Mini-golf Avenue du Général De Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09 02:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre de la Nuit des étoiles, l’association lunairienne d’astronomie organise une observation de la voûte céleste pour tout public et gratuite.
Plusieurs téléscopes seront mis à la disposition du public afin d’admirer les merveilles du ciel.
Sans inscription. Ouvert à tous.
Esplanade du Mini-golf. .
Esplanade du Mini-golf Avenue du Général De Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 78 10 27 04
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English :
L’événement La Nuit des étoiles Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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