La Nuit des étoiles Esplanade du Mini-golf Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

La Nuit des étoiles

Esplanade du Mini-golf Avenue du Général De Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:00:00

fin : 2026-08-09 02:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre de la Nuit des étoiles, l’association lunairienne d’astronomie organise une observation de la voûte céleste pour tout public et gratuite.

Plusieurs téléscopes seront mis à la disposition du public afin d’admirer les merveilles du ciel.

Sans inscription. Ouvert à tous.

Esplanade du Mini-golf. .

Esplanade du Mini-golf Avenue du Général De Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 78 10 27 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Nuit des étoiles Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme