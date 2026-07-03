Théâtre les pieds dans le sable Grande Plage Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Théâtre les pieds dans le sable

Grande Plage 1 Rue de la Grêve Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Cet été 2026, Théâtres en Vert of St Lu sera avec Escale Bretagne sur la grande plage pour faire du théâtre les pieds dans le sable.

Informations au club de plage 06 51 96 53 42

Tarif de l’inscription à la demi-journée .

Grande Plage 1 Rue de la Grêve Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 96 53 42

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English :

L’événement Théâtre les pieds dans le sable Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme