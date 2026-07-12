La nuit des étoiles Place de Thaïs Saint-Nazaire-en-Royans
lundi 10 août 2026 · Place de Thaïs · Saint-Nazaire-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Nazaire-en-Royans
La nuit des étoiles
Place de Thaïs Aqueduc Saint-Nazaire-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:15:00
fin : 2026-08-10 22:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Prenez de la hauteur et laissez vous guider à la découverte du ciel d’été depuis l’aqueduc de Saint Nazaire en Royans. Une soirée mêlant astronomie et patrimoine.
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Place de Thaïs Aqueduc Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 54 info@vercors-drome.com
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English :
Take in the view from above and let yourself be guided on a journey of discovery through the summer night sky from the Saint-Nazaire aqueduct in Royans. An evening combining astronomy and cultural heritage.
L’événement La nuit des étoiles Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme