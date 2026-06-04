LA NUIT DES ÉTOILES SALLE DES FÊTES DE SEYSSES Seysses samedi 8 août 2026.

Seysses

LA NUIT DES ÉTOILES

SALLE DES FÊTES DE SEYSSES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

L’ association d’astronomie Urania 31, vous fera découvrir notre univers, de la Terre aux plus lointaines galaxies, à travers une projection. Observation du ciel nocturne découverte des constellations à l’œil nu puis observation du ciel profond au télescope.

Pensez à prendre des vêtements chauds et des transats

En cas de mauvais temps, brève initiation à la reconnaissance des constellations du ciel par l’observation d’un planétarium projeté et cartes du ciel. .

SALLE DES FÊTES DE SEYSSES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

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English :

The Urania 31 astronomy association will show you our universe, from the Earth to the farthest galaxies, through a projection. Observation of the night sky: discover the constellations with the naked eye, then observe the deep sky through a telescope.

L’événement LA NUIT DES ÉTOILES Seysses a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE