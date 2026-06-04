LA NUIT DES ÉTOILES SALLE DES FÊTES DE SEYSSES Seysses
LA NUIT DES ÉTOILES SALLE DES FÊTES DE SEYSSES Seysses samedi 8 août 2026.
Seysses
LA NUIT DES ÉTOILES
SALLE DES FÊTES DE SEYSSES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
L’ association d’astronomie Urania 31, vous fera découvrir notre univers, de la Terre aux plus lointaines galaxies, à travers une projection. Observation du ciel nocturne découverte des constellations à l’œil nu puis observation du ciel profond au télescope.
Pensez à prendre des vêtements chauds et des transats
En cas de mauvais temps, brève initiation à la reconnaissance des constellations du ciel par l’observation d’un planétarium projeté et cartes du ciel. .
SALLE DES FÊTES DE SEYSSES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
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English :
The Urania 31 astronomy association will show you our universe, from the Earth to the farthest galaxies, through a projection. Observation of the night sky: discover the constellations with the naked eye, then observe the deep sky through a telescope.
L’événement LA NUIT DES ÉTOILES Seysses a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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