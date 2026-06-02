FÊTE FORAINE Seysses
FÊTE FORAINE Seysses vendredi 21 août 2026.
Seysses
FÊTE FORAINE
PARKING ÉCOLE PAUL LANGEVIN Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Du vendredi 21 au lundi 24 août, venez vous divertir en famille ou entre amis à la fête foraine située sur le parking de l’école Paul Langevin !
Du vendredi 21 au lundi 24 août, venez vous divertir en famille ou entre amis à la fête foraine située sur le parking de l’école Paul Langevin ! .
PARKING ÉCOLE PAUL LANGEVIN Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr
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English :
From Friday, August 21 to Monday, August 24, come and enjoy yourself with family and friends at the funfair in the Paul Langevin school parking lot!
L’événement FÊTE FORAINE Seysses a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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