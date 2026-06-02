Seysses

FÊTE FORAINE

PARKING ÉCOLE PAUL LANGEVIN Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Du vendredi 21 au lundi 24 août, venez vous divertir en famille ou entre amis à la fête foraine située sur le parking de l’école Paul Langevin !

Du vendredi 21 au lundi 24 août, venez vous divertir en famille ou entre amis à la fête foraine située sur le parking de l’école Paul Langevin ! .

PARKING ÉCOLE PAUL LANGEVIN Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr

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English :

From Friday, August 21 to Monday, August 24, come and enjoy yourself with family and friends at the funfair in the Paul Langevin school parking lot!

L’événement FÊTE FORAINE Seysses a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE