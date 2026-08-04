SPECTACLE ÉQUESTRE LA MÉTHODE BOLINO MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

Informations pratiques

Seysses

SPECTACLE ÉQUESTRE LA MÉTHODE BOLINO

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09 18:40:00

Date(s) :

2026-10-09

LA MÉTHODE BOLINO DUO EQUESTRE FANTAISISTE

C’est 40 minutes de fantaisie joyeuse et débridée en toute complicité entre la fantaisie d’Eddy Bolino et son cheval Haka, qui est finalement le plus savant des 2 !Par la Cie Andjaï

Aujourd’hui pour la première fois, l’écuyer Bolino vous présente sa méthode d’apprentissage d’équitation. Grâce à elle, vous monterez plus tôt et sauterez beaucoup plus haut !

La méthode va de l’étude des allures jusqu’ au saut d’obstacle, en passant par le travail en longe ! Tout est apparemment sans faille mais c’est sans compter la fantaisie d’Eddy Bolino qui reprend le dessus en permanence, il s’enroule dans la longe, oublie la sangle de la selle, compte des foulées imaginaires et son enthousiasme va crescendo jusqu’à devenir champion du monde de saut d’obstacle sans la selle, ni le filet d’ailleurs !

18h | Salle des fêtes | Tout public

Durée 40 min | Inscription conseillée .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

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English :

THE BOLINO METHOD: A FANTASTICAL EQUESTRIAN DUO

It’s 40 minutes of joyful, unbridled fantasy, showcasing the perfect chemistry between Eddy Bolino’s imagination and his horse Haka—who, as it turns out, is the more skilled of the two! By the Andja%EF Company

L’événement SPECTACLE ÉQUESTRE LA MÉTHODE BOLINO Seysses a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE