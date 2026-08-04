OBSERVATOIRE DES SAISONS MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses
samedi 19 septembre 2026 · MÉDIATHÈQUE LA RUCHE · Seysses
Informations pratiques
Seysses
OBSERVATOIRE DES SAISONS
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme de sciences participatives !
OBSERVATOIRE DES SAISONS
Animées par Claude-Isabelle Biason
L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme de sciences participatives !
Vous pouvez participer à ce programme tout au long de l’année en observant, le temps d’une balade, la nature seyssoise qui vous entoure… au fil des saisons !
Nous vous proposons une rencontre mensuelle pour
• s’informer sur les Sciences participatives qui apportent des données aux scientifiques,
• apprendre les plantes sauvages, les arbres de notre environnement et les observer à divers stades de développement.
10h | Médiathèque | Tout public
Durée 2h | Inscription conseillée
Dates susceptibles d’être modifiées Participation occasionnelle ou régulière. .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
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English :
The Seasonal Observatory (ODS) is a citizen science program!
L’événement OBSERVATOIRE DES SAISONS Seysses a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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