OBSERVATOIRE DES SAISONS MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

Informations pratiques

Seysses

OBSERVATOIRE DES SAISONS

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme de sciences participatives !

OBSERVATOIRE DES SAISONS

Animées par Claude-Isabelle Biason

L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme de sciences participatives !

Vous pouvez participer à ce programme tout au long de l’année en observant, le temps d’une balade, la nature seyssoise qui vous entoure… au fil des saisons !

Nous vous proposons une rencontre mensuelle pour

• s’informer sur les Sciences participatives qui apportent des données aux scientifiques,

• apprendre les plantes sauvages, les arbres de notre environnement et les observer à divers stades de développement.

10h | Médiathèque | Tout public

Durée 2h | Inscription conseillée

Dates susceptibles d’être modifiées Participation occasionnelle ou régulière. .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Seasonal Observatory (ODS) is a citizen science program!

L’événement OBSERVATOIRE DES SAISONS Seysses a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE