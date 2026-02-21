LA NUIT DES HAUTS DE LORMES PRAIRIE (extérieur) Lormes

LA NUIT DES HAUTS DE LORMES

PRAIRIE (extérieur) 71 Route d’Avallon Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Une nuit insolite et conviviale, dans une prairie où se mêlent et se partagent des performances artistiques et sportives, des concerts, des danses, un repas, des projections de films et un bal. Un grand mélange d’esthétiques et de styles, proposé gratuitement, réunissant des artistes en herbe ou confirmés, amateurs et professionnels de Lormes, venus des quatre coins de la Bourgogne ou d’ailleurs. Une nuit sous les étoiles pas comme les autres promise aux rencontres inattendues et inédites. .

PRAIRIE (extérieur) 71 Route d’Avallon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté t.grapotte@gmail.com

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English : LA NUIT DES HAUTS DE LORMES

L’événement LA NUIT DES HAUTS DE LORMES Lormes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs