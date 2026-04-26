La Nuit des Histoires – Comédie musicale Théâtre Francine Vasse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 20:00 – 21:30

Gratuit : non 5 € à 17 € Tarif plein : 17 €Tarif réduit (de 8 à 18 ans, étudiant.e.s, demandeurs d’emploi, bénéficiaire AAH, sur présentation d’un justificatif) : 12 €Tarif enfant (- de 8 ans) : 5 €Tarif VIP (petit verre offert par la Troupe, accueil personnalisé, entrée prioritaire et places réservées en salle) : 30 € Réservation : https://www.latroupepermanantes.fr/lanuitdeshistoires Tout public, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

“Tu vois les petites étoiles sur la nappe ? C’est Imke qui les a cousues. Il y a une étoile pour chaque personne qui participe à la Nuit des histoires. Et comme c’est ta première, t’as le droit à la tienne !” Comme tous les ans au printemps, la famille se retrouve dans la maison de Tante Céleste le temps d’un week-end. Oncles, grand-mères, tantes, cousines, amies, marraines forment une joyeuse assemblée liée par le cœur. Les plaids sont sortis, la table est dressée : tout est prêt pour que commence une nouvelle Nuit des histoires.Au fil de la soirée, les histoires naissent, s’entrelacent, fleurissent. Ensemble, petits et grands donnent vie aux récits et à leurs personnages. Jusqu’au bout de la nuit.Jusqu’au lendemain matin. “On raconte que lorsqu’une personne meurt, son âme est directement jugée.- Il était une fois…- … la semaine dernière …- … une tribu.- Il était une fois, en un temps qui ne finit jamais, Bayo et Zénobie.”

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.latroupepermanantes.fr/lanuitdeshistoires



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