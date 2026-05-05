La Nuit des Histoires – Comédie musicale, Théâtre Francine Vasse, Nantes

La Nuit des Histoires – Comédie musicale 13 et 14 juin Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique

5 € à 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

“Tu vois les petites étoiles sur la nappe ? C’est Imke qui les a cousues. Il y a une étoile pour chaque personne qui participe à la Nuit des histoires. Et comme c’est ta première, t’as le droit à la tienne !”

Comme tous les ans au printemps, la famille se retrouve dans la maison de Tante Céleste le temps d’un week-end. Oncles, grand-mères, tantes, cousines, amies, marraines forment une joyeuse assemblée liée par le cœur. Les plaids sont sortis, la table est dressée : tout est prêt pour que commence une nouvelle Nuit des histoires.

Au fil de la soirée, les histoires naissent, s’entrelacent, fleurissent. Ensemble, petits et grands donnent vie aux récits et à leurs personnages. Jusqu’au bout de la nuit.

Jusqu’au lendemain matin.

“On raconte que lorsqu’une personne meurt, son âme est directement jugée.

– Il était une fois…

– … la semaine dernière …

– … une tribu.

– Il était une fois, en un temps qui ne finit jamais, Bayo et Zénobie.”

Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.latroupepermanantes.fr/lanuitdeshistoires »}, {« type »: « email », « value »: « troupe.permanantes@gmail.com »}]

Cette année, les 25 membres de l’Atelier Annuel de la Troupe Permanantes vous transportent dans leur nouvelle comédie musicale pleine de douceur et d’émotions. comédie musicale chant