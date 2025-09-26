LA NUIT DES MAYENNAISES LA TERRASSE Louverné

LA NUIT DES MAYENNAISES

LA TERRASSE Bas Barbe Louverné Mayenne

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-08 01:00:00

Date(s) :

2026-03-07

La Nuit des Mayennaises 350 femmes réunies pour une soirée dansante unique de liberté, de joie et de solidarité

Le 7 mars, la Mayenne va vibrer.

Imagine…

350 femmes unies pour rire, danser, briller et lâcher prise

Flashmob géant qui enflamme la piste

Planches gourmandes & 2 boissons offertes

Tombola exclusive avec cadeaux à gogo

Dress code libre viens comme tu te sens… ou ajoute une touche fluo pour illuminer la soirée !

Bien plus qu’une soirée.

Un mouvement de joie et de liberté, emmené par 350 Mayennaises incroyables.

Prévente Early Bird 27 € (au lieu de 30 €) réservée aux 200 premières inscrites

Réserve ta place et invite tes amies, ta famille… appelle toutes les femmes de ta vie

Événement réservé aux femmes 18 ans et +

Toutes les femmes sont les bienvenues, même hors Mayenne.

Une partie des bénéfices sera reversée à une association locale de lutte contre le cancer du sein.

Et si on faisait le buzz en Mayenne ? Partage l’info, tag tes amies, et créons l’événement ensemble. .

LA TERRASSE Bas Barbe Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 54 34 78 contact@severinerichard.fr

English :

La Nuit des Mayennaises: 350 women gather for a unique evening of dancing, freedom, joy and solidarity

German :

La Nuit des Mayennaises: 350 Frauen vereint für einen einzigartigen Tanzabend voller Freiheit, Freude und Solidarität

Italiano :

La Nuit des Mayennaises: 350 donne si riuniscono per una serata unica di danza, libertà, gioia e solidarietà

Espanol :

La Nuit des Mayennaises: 350 mujeres se reúnen en una velada única de baile, libertad, alegría y solidaridad

