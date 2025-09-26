LA NUIT DES MAYENNAISES LA TERRASSE Louverné
LA NUIT DES MAYENNAISES LA TERRASSE Louverné samedi 7 mars 2026.
LA NUIT DES MAYENNAISES
LA TERRASSE Bas Barbe Louverné Mayenne
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-08 01:00:00
Date(s) :
2026-03-07
La Nuit des Mayennaises 350 femmes réunies pour une soirée dansante unique de liberté, de joie et de solidarité
Le 7 mars, la Mayenne va vibrer.
Imagine…
350 femmes unies pour rire, danser, briller et lâcher prise
Flashmob géant qui enflamme la piste
Planches gourmandes & 2 boissons offertes
Tombola exclusive avec cadeaux à gogo
Dress code libre viens comme tu te sens… ou ajoute une touche fluo pour illuminer la soirée !
Bien plus qu’une soirée.
Un mouvement de joie et de liberté, emmené par 350 Mayennaises incroyables.
Prévente Early Bird 27 € (au lieu de 30 €) réservée aux 200 premières inscrites
Réserve ta place et invite tes amies, ta famille… appelle toutes les femmes de ta vie
Événement réservé aux femmes 18 ans et +
Toutes les femmes sont les bienvenues, même hors Mayenne.
Une partie des bénéfices sera reversée à une association locale de lutte contre le cancer du sein.
Et si on faisait le buzz en Mayenne ? Partage l’info, tag tes amies, et créons l’événement ensemble. .
LA TERRASSE Bas Barbe Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 54 34 78 contact@severinerichard.fr
English :
La Nuit des Mayennaises: 350 women gather for a unique evening of dancing, freedom, joy and solidarity
German :
La Nuit des Mayennaises: 350 Frauen vereint für einen einzigartigen Tanzabend voller Freiheit, Freude und Solidarität
Italiano :
La Nuit des Mayennaises: 350 donne si riuniscono per una serata unica di danza, libertà, gioia e solidarietà
Espanol :
La Nuit des Mayennaises: 350 mujeres se reúnen en una velada única de baile, libertad, alegría y solidaridad
L’événement LA NUIT DES MAYENNAISES Louverné a été mis à jour le 2025-09-26 par LAVAL TOURISME