La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac Villa gallo-romaine Plassac

Plassac

La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac

Villa gallo-romaine 5 Allée de la Mairie Plassac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la nuit des musées, l’équipe du musée de la villa gallo-romaine de Plassac propose une visite et des démonstrations, jeux, quiz en soirée à partir de 19h30.

Evènement gratuit mais réservation obligatoire par mail villagalloromaine-plassac@gironde.fr .

Villa gallo-romaine 5 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 80 villagalloromaine-plassac@gironde.fr

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English : La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac

L’événement La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac Plassac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Blaye