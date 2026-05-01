La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac Villa gallo-romaine Plassac
La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac Villa gallo-romaine Plassac samedi 23 mai 2026.
Plassac
La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac
Villa gallo-romaine 5 Allée de la Mairie Plassac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la nuit des musées, l’équipe du musée de la villa gallo-romaine de Plassac propose une visite et des démonstrations, jeux, quiz en soirée à partir de 19h30.
Evènement gratuit mais réservation obligatoire par mail villagalloromaine-plassac@gironde.fr .
Villa gallo-romaine 5 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 80 villagalloromaine-plassac@gironde.fr
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English : La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac
L’événement La nuit des musées à la villa gallo-romaine de Plassac Plassac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Blaye
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