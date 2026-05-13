La nuit des musées au Centre d’art de Jausiers : une soirée artistique entre créations, visite et ambiances nocturnes, Centre d’art de Jausiers, Jausiers

La nuit des musées au Centre d’art de Jausiers : une soirée artistique entre créations, visite et ambiances nocturnes Samedi 23 mai, 20h00 Centre d’art de Jausiers Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, découvrez une soirée placée sous le signe de la création et du partage.

En première partie, les élèves participants présenteront la restitution de leurs créations réalisées dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ».

En seconde partie, le Centre d’art ouvrira ses portes pour une visite libre, avec une ambiance différente dans chaque salle : 1 salle, 1 ambiance, pour une expérience nocturne unique.

Rendez-vous au centre d’art de Jausiers.

Entrée gratuite.

Centre d’art de Jausiers 37 grand’rue 04850 Jausiers Jausiers 04850 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0675153974 https://www.ubaye.com/activites/visites-histoire-et-decouvertes/musees/centre-dart-de-jausiers/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057178760774 En 2024 le musée de Jausiers a été totalement repensé. Il accueille désormais des expositions d‘art qui invitent à découvrir la richesse des expressions artistiques. Les flâneuses du dimanche et les collectionneurs invétérés, pourront appréciés la diversité des œuvres proposées qui seront régulièrement renouvelées afin de susciter et éveiller de nouveaux regards. parking à proximité, non accessible aux PMR

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, découvrez une soirée placée sous le signe de la création et du partage.

©ccvusp