La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale Place de la Liberté Villefranche-de-Lonchat

Villefranche-de-Lonchat

La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale

Place de la Liberté Musée Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez (re)découvrir le musée Léonie Gardeau à lampe frontale lors de la nuit des musées, le 23 mai de 18h à 22h. .

Place de la Liberté Musée Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89

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English : La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale

L’événement La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides