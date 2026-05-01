La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale Place de la Liberté Villefranche-de-Lonchat
La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale Place de la Liberté Villefranche-de-Lonchat samedi 23 mai 2026.
Villefranche-de-Lonchat
La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale
Place de la Liberté Musée Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez (re)découvrir le musée Léonie Gardeau à lampe frontale lors de la nuit des musées, le 23 mai de 18h à 22h. .
Place de la Liberté Musée Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89
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English : La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale
L’événement La Nuit des Musées | Le Musée Léonie-Gardeau à la lampe frontale Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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