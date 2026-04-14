un musée dans le noir, Musée Léonie-Gardeau, Villefranche-de-Lonchat

un musée dans le noir Samedi 23 mai, 18h00 Musée Léonie-Gardeau Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir les collections du musée Léonie Gardeau à la lampe frontale ou à la lumière de votre protable!

Musée Léonie-Gardeau Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat, France Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33656813789 http://www.museeleoniegardeau.fr Le musée Léonie GARDEAU, du nom de sa fondatrice, est le musée d’histoire locale d’art et traditions populaires de Villefranche de Lonchat il est situé au premier étage de l’hotel de ville de Villefranche de Lonchat. Il regroupe en son sein de nombreux témoignages du passé local aussi bien en meubles, faïence, outils agricoles, ainsi que des références historique de la création de la bastide. En outre, il possède une belle collection de matériels médicaux du XIXe siècle. Parkings. Le musée est au 1er étage sans ascenseur.

Venez découvrir les collections du musée Léonie Gardeau à la lampe frontale ou à la lumière de votre protable!

©musée Léonie Gardeau