Riquewihr

La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la nuit des musées, la tour des voleurs ouvre ses portes pour la soirée !

A l’occasion de la nuit des musées, la tour des voleurs ouvre ses portes pour la soirée ! 0 .

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 44 08 musee.shar@sfr.fr

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English :

For Museum Night, the Thieves’ Tower opens its doors for the evening!

L’événement La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs Riquewihr a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr