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La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs Riquewihr

La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs Riquewihr

La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs Riquewihr samedi 23 mai 2026.

Ville : 68340 Riquewihr

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Riquewihr

La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-23

A l’occasion de la nuit des musées, la tour des voleurs ouvre ses portes pour la soirée !
A l’occasion de la nuit des musées, la tour des voleurs ouvre ses portes pour la soirée ! 0  .

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 44 08  musee.shar@sfr.fr

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English :

For Museum Night, the Thieves’ Tower opens its doors for the evening!

L’événement La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs Riquewihr a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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