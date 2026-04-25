La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs Riquewihr
La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs Riquewihr samedi 23 mai 2026.
Riquewihr
La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs
Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la nuit des musées, la tour des voleurs ouvre ses portes pour la soirée !
A l’occasion de la nuit des musées, la tour des voleurs ouvre ses portes pour la soirée ! 0 .
Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 44 08 musee.shar@sfr.fr
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English :
For Museum Night, the Thieves’ Tower opens its doors for the evening!
L’événement La nuit des musées Musée de la Tour des Voleurs Riquewihr a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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