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La nuit des musées Musée du Dolder Riquewihr

La nuit des musées Musée du Dolder Riquewihr samedi 23 mai 2026.

Ville : 68340 Riquewihr

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Riquewihr

La nuit des musées Musée du Dolder

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-23

A l’occasion de la nuit des musées, la tour du Dolder ouvre ses portes pour la soirée ! Pour les plus curieux, des visites guidées sont organisées.
A l’occasion de la nuit des musées, la tour du Dolder ouvre ses portes pour la soirée ! Pour les plus curieux, des visites guidées sont organisées. 0  .

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 44 08  musee.shar@sfr.fr

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English :

On the occasion of Museum Night, the Dolder Tower opens its doors for the evening! For the more curious, guided tours are organized.

L’événement La nuit des musées Musée du Dolder Riquewihr a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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