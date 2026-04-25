La nuit des musées Musée du Dolder Riquewihr
La nuit des musées Musée du Dolder Riquewihr samedi 23 mai 2026.
Riquewihr
La nuit des musées Musée du Dolder
Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la nuit des musées, la tour du Dolder ouvre ses portes pour la soirée ! Pour les plus curieux, des visites guidées sont organisées.
A l’occasion de la nuit des musées, la tour du Dolder ouvre ses portes pour la soirée ! Pour les plus curieux, des visites guidées sont organisées. 0 .
Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 44 08 musee.shar@sfr.fr
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English :
On the occasion of Museum Night, the Dolder Tower opens its doors for the evening! For the more curious, guided tours are organized.
L’événement La nuit des musées Musée du Dolder Riquewihr a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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