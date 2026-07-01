La Nuit des Papillons à La Garette Rue des Gravées Sansais

Informations pratiques

Sansais

La Nuit des Papillons à La Garette

Rue des Gravées Camping Îlot du Chail Sansais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’association La Grande Rigole vous invite à participer à La Nuit des Papillons, une animation nature ouverte à tous, le vendredi 31 juillet à partir de 21h30, au Camping de l’Îlot du Chail.

Accompagnés par Vincent Leboulec, entomologiste à Deux-Sèvres Nature Environnement, et Michel Toussaint, vous découvrirez la richesse insoupçonnée des papillons de nuit grâce à un dispositif lumineux qui permet de les observer sans les capturer.

Une belle occasion de porter un autre regard sur la biodiversité qui nous entoure et de partager un moment convivial en famille ou entre amis, sous le ciel étoilé du Marais poitevin.

Une soirée gratuite, pleine de découvertes et d’émerveillement vous attend. N’oubliez pas votre lampe de poche… et votre curiosité ! .

Rue des Gravées Camping Îlot du Chail Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lagranderigole@gmail.com

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English : La Nuit des Papillons à La Garette

L’événement La Nuit des Papillons à La Garette Sansais a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Niort Marais Poitevin