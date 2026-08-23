La Nuit du Cirque Salle du Chéran Congrier

Informations pratiques

Congrier

La Nuit du Cirque

Salle du Chéran 12 Rue des Sports Congrier Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 20:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Du 13 au 15 novembre 2026, le cirque sera célébré dans toute la France sous toutes ses formes à l’occasion de la 8ème édition de la Nuit du Cirque.

Chaque année en novembre, la Nuit du Cirque met à l’honneur, en France comme à l’international, la vitalité et la diversité du cirque de création. Plus qu’un simple événement, c’est un temps fort de visibilité et d’effervescence collective, un instantané d’un art en perpétuelle évolution, en dialogue constant avec le monde contemporain.

Initiée et organisée par l’association Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère de la Culture en France, la Nuit du Cirque s’inscrit dans une dynamique internationale. Elle est développée en collaboration avec de nombreux partenaires engagés, parmi lesquels l’Institut français, Circostrada, ProCirque (Suisse), BUZZ et Forum Neuer Zirkus (Allemagne), Circuscentrum (Belgique), l’Association tchèque de cirque contemporain, ainsi que plusieurs réseaux et fédérations œuvrant pour la transmission et le développement des arts du cirque.

Entre Compagnie Kitsch Kong

La compagnie Kitsch Kong vous invite dans son cabinet de curiosités. Entrez avec eux dans ce mini-musée peuplé d’objets inattendus où les règles du spectacle s’effacent pour explorer la “despedida”. Kezako ?

La despedida est une expression brésilienne qui traduit la notion de départ, d’abandon, d’adieu ou d’au-revoir. À leur manière, entre jeux clownesques et portés acrobatiques, humour et sensibilité, les deux artistes s’emparent de ce concept aux contours multiples. Mais ici, l’attention se porte moins sur l’adieu que sur ce qui le précède émotions, tensions et découvertes intimes qui accompagnent tout changement de cycle. La despedida devient ainsi une expérience riche et complexe, où chaque instant de transition révèle ses propres nuances et transformations.

Miettes Naïf Production / Jules Sadoughi

Un corps qui bouge, tombe, se relève… et nous raconte le temps qui passe. Avec Miettes, Jules Sadoughi explore ce que chaque geste révèle du vivant et du temps.

Un corps jeune, déjà usé. Entre élans et fragilité, il vit, chute et se relève. Sur scène, presque rien un corps en mouvement, quelques objets, et une énergie brute. Dans ce solo d’acro-danse, Jules Sadoughi propose une forme simple, directe et profondément humaine.

À travers une chorégraphie rythmée, le corps se montre tour à tour libre, fragile et contraint. Marqué par les blessures, il explore ce paradoxe étrange se sentir à la fois jeune et déjà usé, comme avoir 5 ans et 80 ans en même temps. Un solo physique et poétique qui parle de ce que nous traversons toutes et tous grandir, vieillir… et continuer d’avancer, tout simplement.

Les petits +

Diverses animations sont susceptibles de s’ajouter à la soirée dans le cadre de nos veillées. Plus d’informations à venir sur www.paysdecraon.fr.

Dès 8 ans. .

Salle du Chéran 12 Rue des Sports Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

From November 13 to 15, 2026, the circus will be celebrated throughout France in all its forms as part of the 8th edition of La Nuit du Cirque.

L’événement La Nuit du Cirque Congrier a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE