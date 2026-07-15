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AGENDA · Saint-Benin-d'Azy

La Nuit du Parc PARC ROSA BONHEUR Saint-Benin-d’Azy

samedi 29 août 2026 · PARC ROSA BONHEUR · Saint-Benin-d'Azy

La Nuit du Parc PARC ROSA BONHEUR Saint-Benin-d’Azy

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
PARC ROSA BONHEUR
Adresse
1 Place de la République
Ville
58270 Saint-Benin-d'Azy
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Benin-d’Azy

La Nuit du Parc

PARC ROSA BONHEUR 1 Place de la République Saint-Benin-d’Azy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Samedi 29 août 2026 à 19h La Nuit du Parc au parc Rosa Bonheur à Saint-Benin-d’Azy
NOUVEAUTÉ La nuit du Parc deux concerts et une séance de cinéma en plein air dans le Parc Rosa Bonheur.   .

PARC ROSA BONHEUR 1 Place de la République Saint-Benin-d’Azy 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 89 74 77  comitedesfetes.saintbenindazy@gmail.com

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English : La Nuit du Parc

L’événement La Nuit du Parc Saint-Benin-d’Azy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Nièvre