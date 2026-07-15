La Nuit du Parc PARC ROSA BONHEUR Saint-Benin-d’Azy

Informations pratiques

Saint-Benin-d’Azy

La Nuit du Parc

PARC ROSA BONHEUR 1 Place de la République Saint-Benin-d’Azy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Samedi 29 août 2026 à 19h La Nuit du Parc au parc Rosa Bonheur à Saint-Benin-d’Azy

NOUVEAUTÉ La nuit du Parc deux concerts et une séance de cinéma en plein air dans le Parc Rosa Bonheur. .

PARC ROSA BONHEUR 1 Place de la République Saint-Benin-d’Azy 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 89 74 77 comitedesfetes.saintbenindazy@gmail.com

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English : La Nuit du Parc

L’événement La Nuit du Parc Saint-Benin-d’Azy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Nièvre