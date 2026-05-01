La nuit du shopping Châteaugiron
La nuit du shopping Châteaugiron vendredi 22 mai 2026.
Châteaugiron
La nuit du shopping
Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 21:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez participer à la Nuit du shopping organisée par Castel Activ’ l’association des commerçants et artisans castelgironnais ! 1500€ de chèques cadeaux à gagner, animation musicale par Ty BB Petit Brass Band, buvette et restauration. Les rues seront piétonnes à partir de 18h et vos commerces participants ouverts jusqu’à 21h30 ! .
Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 18 92 15
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English :
L’événement La nuit du shopping Châteaugiron a été mis à jour le 2026-05-13 par OT CHATEAUGIRON
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