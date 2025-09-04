LA NUIT DU VERRE D’EAU Mende

LA NUIT DU VERRE D’EAU Mende mardi 10 février 2026.

LA NUIT DU VERRE D’EAU

Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:15:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Liban-France, 2023, 1h 23min, film réalisé par Carlos Chahine avec Marilyne Naaman, Antoine Merheb Harb, Nathalie Baye.

Liban, été 1958. Trois sœurs de la bonne société chrétienne sont en villégiature dans la montagne libanaise. La vie tranquille du village est bousculée par les échos d’une révolution grondant à Beyrouth et par l’arrivée de deux estivants français. Mais c’est de l’intérieur de la famille que viendra le bouleversement. L’aînée des sœurs, Layla, mère et épouse parfaite, va ouvrir les yeux sur la société patriarcale qui les tient sous contrôle. Dans le jeune Liban qui rêve d’un âge d’or, une femme peut-elle avoir un autre destin que celui tracé par les hommes ?

Ce film montre l’émancipation des femmes dans un Liban patriarcal au cœur de la crise politique de 1958.

Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026 .

Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr

English :

Lebanon-France, 2023, 1h 23min, directed by Carlos Chahine with Marilyne Naaman, Antoine Merheb Harb, Nathalie Baye.

Lebanon, summer 1958. Three sisters from good Christian society are vacationing in the Lebanese mountains.

This film shows the emancipation of women in a patriarchal Lebanon at the heart of the political crisis of 1958.

German :

Libanon-Frankreich, 2023, 1h 23min, Film unter der Regie von Carlos Chahine mit Marilyne Naaman, Antoine Merheb Harb, Nathalie Baye.

Libanon, Sommer 1958. Drei Schwestern aus der guten christlichen Gesellschaft machen Urlaub in den libanesischen Bergen.

Der Film zeigt die Emanzipation der Frauen in einem patriarchalischen Libanon inmitten der politischen Krise von 1958.

Italiano :

Libano-Francia, 2023, 1h 23min, regia di Carlos Chahine con Marilyne Naaman, Antoine Merheb Harb, Nathalie Baye.

Libano, estate 1958. Tre sorelle della buona società cristiana sono in vacanza sulle montagne libanesi.

Questo film mostra l’emancipazione delle donne in un Libano patriarcale, nel cuore della crisi politica del 1958.

Espanol :

Líbano-Francia, 2023, 1h 23min, dirigida por Carlos Chahine con Marilyne Naaman, Antoine Merheb Harb, Nathalie Baye.

Líbano, verano de 1958. Tres hermanas de buena sociedad cristiana están de vacaciones en las montañas libanesas.

Esta película muestra la emancipación de las mujeres en un Líbano patriarcal en plena crisis política de 1958.

