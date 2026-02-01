VISITE CONTES & LÉGENDES Mende
VISITE CONTES & LÉGENDES Place du Foirail Mende Lozère 2026-02-18 2026-02-18 14:30:00
VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Place du Foirail Mende Lozère 2026-02-21 2026-02-21
STAGE ADOS CHANT Mende Lozère 2026-04-18 09:30:00 2026-04-18
STAGES D'ARTS PLASTIQUES Atelier des images Mende Lozère 2026-03-02 13:30:00 2026-03-02 13:30:00
PRINTEMPS DES POÈTES 2026 2 Bis Rue des Écoles Mende Lozère 2026-03-04 2026-03-04
48 DE COEUR SAISON XIV Place du Foirail Mende Lozère 2026-03-07 2026-03-07
ATELIER WUTAO & CHANT DU SOUFFLE Place du Foirail Mende Lozère 2026-03-09 2026-03-09
LA SALLE DES PROFS Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère débute le Début : 2026-03-10 20:15:00 2026-03-10 20:15:00
PERSONNE N’EST ENSEMBLE SAUF MOI Place du Foirail Mende Lozère 2026-03-17 20:30:00 2026-03-17
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère débute le Début : 2026-03-24 20:15:00 2026-03-24
LE BRUIT DES PIERRES Place du Foirail Mende Lozère 2026-04-01 20:30:00 2026-04-01 20:30:00
SALON TAF Place du Foirail Mende Lozère 2026-04-02 09:00:00 2026-04-02
LE MARCHÉ DE MENDE Place Urbain V Mende Lozère débute le Début : 2026-10-03 2026-10-03 07:00:00
RENCONTRE AVEC ESTELLE SAVASTA ET PAULINE LE GALL Rue du Pont Notre Dame Mende Lozère débute le Début : 2026-04-08 18:30:00 2026-04-08 18:30:00
D’AUTRES FAMILLES QUE LA MIENNE Place du Foirail Mende Lozère 2026-04-09 2026-04-09
SALON HABITAT & IMMOBILIER Place du Foirail Mende Lozère 2026-04-10 2026-04-10
STAND-UP Place du Foirail Mende Lozère 2026-04-14 2026-04-14
FILM SURPRISE Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère débute le Début : 2026-04-14 2026-04-14
CARREFOUR COLLECTIONS Quartier du Pont-Roupt Mende Lozère 2026-04-19 09:00:00 2026-04-19