LES TOQUÉS DU CÈPE 18ÈME ÉDITION

Mende Lozère

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

2026-09-19

Voilà l’automne et Mende fête Les Toqués du Cèpe .

PROGRAMME DES JOYEUX GASTRONOMES

* 8h à 10h petit-déjeuner tête de veau place Chaptal

Tête de veau accompagnée de pommes de terre et fromage.

Vente de bière et vin sur place. À consommer avec modération.

Tarif 12 € personne.

Réservation à l’Office de Tourisme Mende cœur de Lozère 04 66 94 00 23.

* 8h à 17h marché en centre-ville Rue du Soubeyran & rue de la République, place et halle au blé.

Champignons, produits du terroir, artisanat d’art…

* 12h à 14h Déjeuner lozérien en musique place Chaptal

Pièce de bœuf grillée au feu de bois poêlée pommes de terre aux cèpes et dessert.

Vente de bière et vin sur place.

Animation musicale par Le Duo.

Tarif 22 € adulte et 10 € enfant jusqu’à 12 ans. (2 services 12h et 13h)

Réservation à l’Office de Tourisme Mende cœur de Lozère 04 66 94 00 23.

PROGRAMME DES ANIMATIONS

• 9h30 à 12h, Maquillage enfants Maison consulaire, Place Volterra

• 10h à 12h, Démonstration de sculptures å la tronçonneuse place René Estoup.

Venez découvrir le savoir-faire de PATRICE LESAGE, sculpteur à la tronçonneuse.

Réalisation et vente de cèpes en bois.

• de 10h à 12h et de 15h à 17h, À la découverte des champignons maison consulaire, place Volterra

> Exposition sur les champignons.

> Apportez vos cueillettes de champignons un mycologue vous indiquera leur nom et s’ils sont propres à la consommation.

> Initiez-vous à l’usage d’un microscope et d’une loupe mais aussi à la manière de ramasser correctement et raisonnablement les champignons dans la nature.

Proposé par l’Association Mycologique de la Haute Vallée d’Olt.

• Toute la journée Jeux en bois en libre accès place Chaptal,

• De 10h30 à 17h Animation enfants les champ’histoires – place Chaptal

Mise à disposition de livres à consulter sur place. Tout public à partir de 6 mois.

11h à 12h 16h à 17h lecture sur la cueillette des champignons, la nature et les abeilles. Pour les 3 à 9 ans.

Animé par la Médiathèque Départementale de la Lozère

• Déambulation de la compagnie Zurko (musique et échassier) De 10h à 12h dans les rues du centre-ville.

• Spectacle pour enfants curiosités ambulantes De 14h30 à 17h30 place René Estoup et les rues environnantes. Spectacle & déambulations sur Triporteur sonorisé.

Le colporteur, magicien enchanteur, déambule avec son cabinet de curiosités à roulettes.

Au fil de ses rencontres, au coin d’une rue, au détour d’une place, il ne manquera pas une occasion

Pour sortir ses collections d’illusions, de poèmes, d’objets étranges, de bibelots de famille… Tout public à partir de 5 ans.

• 15h à 18h Déambulation de jambalaya jazz band dans les rues du centre-ville,

• 16h30 Visite gastronomie lozérienne – musée du Gévaudan

Une visite des expositions permanentes pour en apprendre davantage sur la gastronomie locale ! Durée 30 mn. Gratuit.

Réservation obligatoire au Musée du Gévaudan 04 66 49 85 85. Jauge limitée.

• Apéritif musical de clôture 18h halle au blé

Omelette aux cèpes et boissons offertes par la ville de Mende et le Comité des Fêtes.

Animation musicale par Le Duo.

La soirée se poursuivra dans les restaurants partenaires (voir liste au dos) autour d’un repas sur le thème des champignons. .

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23

