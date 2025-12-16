À LA DÉCOUVERTE DE 3 FILMS DE HAYAO MIYAZAKI Mende
À LA DÉCOUVERTE DE 3 FILMS DE HAYAO MIYAZAKI
Mende
Gratuit
2026-01-06
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-06
À partir d’images fournies par le studio Ghibli , venez découvrir Ponyo sur la falaise (2008), Le château ambulant (2004) et Mon voisin Totoro (1988) extraits de 3 oeuvres de Miyazaki. Pour chaque film, 6 cadres de 12 images.
Entrée libre.
Renseignements 04 66 65 36 66. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66
