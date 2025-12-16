À LA DÉCOUVERTE DE 3 FILMS DE HAYAO MIYAZAKI Mende

À LA DÉCOUVERTE DE 3 FILMS DE HAYAO MIYAZAKI

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 09:30:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-06

À partir d’images fournies par le studio Ghibli , venez découvrir Ponyo sur la falaise (2008), Le château ambulant (2004) et Mon voisin Totoro (1988) extraits de 3 oeuvres de Miyazaki. Pour chaque film, 6 cadres de 12 images.

Entrée libre.

Renseignements 04 66 65 36 66. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66

