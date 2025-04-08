SANTA LE CONCERT AU CINÉMA Mende
SANTA LE CONCERT AU CINÉMA Mende jeudi 4 juin 2026.
Mende
SANTA LE CONCERT AU CINÉMA
Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère
Tarif : – – 19 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
SANTA signe le show de ses rêves !
Plus de 500 000 billets vendus, 50 Zénith et 25 festivals majeurs, 10 semi-remorques, 60 personnes sur la route et une scénographie révolutionnaire saluée par Le Parisien comme étant du jamais vu en Europe .
Dans un concert magistral, l’artiste embrasse la scène mêlant puissance émotionnelle, énergie brute et moments de grâce.
Portée par une voix intense hors du commun et une mise en scène spectaculaire imaginée par elle-même, SANTA livre un show vibrant, intime et fédérateur, où chaque chanson résonne comme un instant de partage.
Un moment suspendu à vivre sur grand écran !
Genre Concert, Musique
Durée 1h40
Réalisation Tristan Carné
Acteurs Santa .
Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 01 10 contact@splcoeurlozere.fr
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English :
L’événement SANTA LE CONCERT AU CINÉMA Mende a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental
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