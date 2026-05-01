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POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ? Mende

POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ? Mende

POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ? Mende jeudi 28 mai 2026.

Ville : 48000 Mende

Département : Lozère

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : Gratuit Enfant

Mende

POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ?

Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

CONFÉRENCE DE MARC-ANDRÉ JULLIAN
Pourquoi traduire une oeuvre classique en occitan ?
Et pourquoi le choix de Paul et Virginie ?
Pour répondre à ces deux premières questions, nous ferons plus ample connaissance avec J-H Bernardin de Saint-Pierre, l’auteur de
ce roman, puis avec le récit qui nous permettra d’aborder les problèmes de société de cette fin de XVIIIe siècle, mais tellement d’actualité ! Le passage par l’occitan de cette analyse géopolitique est une occasion de redécouvrir une oeuvre souvent mal ou méconnue.

Gratuit Entrée libre.

Proposée par l’association des Amis de la Médiathèque.
Renseignements 04 66 65 36 66   .

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66 

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English :

L’événement POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ? Mende a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT Mende

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