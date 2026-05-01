POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ? Mende
POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ? Mende jeudi 28 mai 2026.
Mende
POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ?
Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
CONFÉRENCE DE MARC-ANDRÉ JULLIAN
Pourquoi traduire une oeuvre classique en occitan ?
Et pourquoi le choix de Paul et Virginie ?
Pour répondre à ces deux premières questions, nous ferons plus ample connaissance avec J-H Bernardin de Saint-Pierre, l’auteur de
ce roman, puis avec le récit qui nous permettra d’aborder les problèmes de société de cette fin de XVIIIe siècle, mais tellement d’actualité ! Le passage par l’occitan de cette analyse géopolitique est une occasion de redécouvrir une oeuvre souvent mal ou méconnue.
Gratuit Entrée libre.
Proposée par l’association des Amis de la Médiathèque.
Renseignements 04 66 65 36 66 .
Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66
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English :
L’événement POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ? Mende a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT Mende
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