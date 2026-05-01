Mende

POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ?

Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

CONFÉRENCE DE MARC-ANDRÉ JULLIAN

Pourquoi traduire une oeuvre classique en occitan ?

Et pourquoi le choix de Paul et Virginie ?

Pour répondre à ces deux premières questions, nous ferons plus ample connaissance avec J-H Bernardin de Saint-Pierre, l’auteur de

ce roman, puis avec le récit qui nous permettra d’aborder les problèmes de société de cette fin de XVIIIe siècle, mais tellement d’actualité ! Le passage par l’occitan de cette analyse géopolitique est une occasion de redécouvrir une oeuvre souvent mal ou méconnue.

Gratuit Entrée libre.

Proposée par l’association des Amis de la Médiathèque.

Renseignements 04 66 65 36 66 .

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66

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English :

L’événement POURQUOI TRADUIRE UNE OEUVRE CLASSIQUE COMME PAUL ET VIRGINIE EN OCCITAN ? Mende a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT Mende