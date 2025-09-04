LA FIANCÉE DU POÈTE Mende

LA FIANCÉE DU POÈTE Mende mardi 2 juin 2026.

LA FIANCÉE DU POÈTE

Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

France-Belgique, 2023, 1h 43min, comédie dramatique réalisée par Yolande Moreau avec Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois.

Yolande Moreau nous livre son troisième opus, couronné par le Valois du meilleur scénario au Festival francophone d’Angoulême.

Une comédie sociale poétique est sans doute la meilleure synthèse de ce

film hors norme, à l’image de son auteure !

Mireille Stockaert est serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville-Mézières, emploi qu’elle complète par de petits trafics, notamment de cartouches de cigarettes… L’héritage de la maison familiale, partagé avec sa soeur dont la vie est beaucoup plus conventionnelle, vient compliquer son quotidien. Elle est, en effet, incapable d’en assurer l’entretien et va donc accueillir trois locataires, puis quatre…

Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026

➜ Cette séance sera précédée de notre assemblée générale annuelle à 19h30. .

Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr

English :

France-Belgium, 2023, 1h 43min, comedy-drama directed by Yolande Moreau with Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois.

Yolande Moreau brings us her third opus, crowned with the Valois for best screenplay at the Angoulême Francophone Festival.

A poetic social comedy is undoubtedly the best summary of this

of this extraordinary film, just like its author!

German :

Frankreich-Belgien, 2023, 1h 43min, Drama-Komödie unter der Regie von Yolande Moreau mit Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois.

Yolande Moreaus drittes Werk wurde beim frankophonen Festival in Angoulême mit dem Valois für das beste Drehbuch ausgezeichnet.

Eine poetische Sozialkomödie ist zweifellos die beste Zusammenfassung dieses

films, der so außergewöhnlich ist wie seine Autorin!

Italiano :

Francia-Belgio, 2023, 1h 43min, commedia-drammatica diretta da Yolande Moreau con Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois.

Yolande Moreau ci porta la sua terza opera, incoronata con il Valois per la migliore sceneggiatura al Festival francofono di Angoulême.

Una commedia sociale poetica è senza dubbio la migliore sintesi di questo straordinario film, proprio come la sua autrice!

Espanol :

Francia-Bélgica, 2023, 1h 43min, comedia-drama dirigida por Yolande Moreau con Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois.

Yolande Moreau nos trae su tercera obra, coronada con el Valois al mejor guión en el Festival Francófono de Angulema.

Una poética comedia social es sin duda el mejor resumen de esta extraordinaria

extraordinaria película, ¡igual que su autora!

