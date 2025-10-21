VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende

VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende mardi 21 octobre 2025.

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-28 11:30:00

2025-10-21 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-31

Faites un saut dans le passé !
Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir), avec un guide conférencier, la pharmacie du XIXème siècle de l’ancien hôpital de la ville de Mende.
La Pharmacie a été restaurée entre 2018 et 2020, elle dispose d’un mobilier ainsi que d’une collection d’ustensiles dédiées à la santé.

Histoire de l’hôpital , de la santé, personnages célèbres mais aussi utilité de certains outils, … Une visite passionnante !

Durée environ 1h15
Tarif gratuit jusqu’à 9 ans 3 € par enfant de 10 à 18 ans & 5 € par adulte.
Information & réservation Office de Tourisme Mende Cœur de Lozère T. 04 66 94 00 23
Rendez-vous et départ de l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.   .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  contact@mendetourisme.fr

