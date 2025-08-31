LA VIE DES AUTRES Mende

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Cie La joie errante // Théâtre

Bienvenu·es au cœur d’un lotissement, dans ce que certain·es appellent la France périphérique.

Entre Noël et le 31, une sœur et un frère doivent mettre en vente le modeste pavillon familial auquel ni l’un·e ni l’autre ne semblent attaché·es.

L’occasion d’un dernier réveillon avec les voisin·es. Et soudain, la question qui fait tout basculer et si on annulait la vente ?

◥ Pour aller plus loin le livre Ceux qui restent Faire sa vie dans les campagnes en déclin, du sociologue Benoît Coquard, qui trace un portrait des habitant·es du Grand Est, à rebours des idées reçues

Age Dès 12 ans

Lieu En extérieur à Mende

Durée Non communiqué

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère et la Verrerie Pôle National Cirque Occitanie dans le cadre du festival Temps de cirques en Lozère, et de la Nuit du cirque.

Bord plateau à l’issue des représentations.

Action culturelle Atelier cirque le dimanche 16 novembre, de 10h à 12h dès 12 ans

Gratuit, sur réservation, pour les détenteur·rices d’un billet du spectacle.

Un atelier pour explorer notre relation au corps à travers les pratiques du cirque.

Texte François Pérache · Mise en scène Thomas Pouget · Interprètes Damien Avice, Alexandra Chabaud, Marianne Fabbro, Lucie Laurent, Sylvain Lecomte, Thomas Pouget · Régie Bastien Labit et Séverine Combes · Production et diffusion Jeanne Marcon, Samantha Julien · Photographie Baptiste Marcon · Production La Joie Errante.

