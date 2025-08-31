LA VOIX DES VENTS Mende

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : samedi 30 mai 2026

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Orchestre national de Montpellier // concert symphonique

Dirigé par Jean-François Verdier, l’Orchestre National Montpellier Occitanie propose de réunir Richard Wagner, Antonín Dvořák et Johannes Brahms pour faire se rencontrer trois visions romantiques des instruments à vent et leur rendre hommage.

Au programme

Richard Wagner (1813 – 1883)

Siegfried-Idyll

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Sérénade pour vents en ré mineur opus 44

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Sérénade n°1 en ré majeur opus 11

◥ Pour aller plus loin le livre CD Le carnaval gastronomique des animaux, écrit par Bernard Friot, illustré par Louis Thomas, raconté par Jacques Gamblin et mis en musique par Camille Saint-Saëns et Jean-François Verdier, pour les enfants dès 5 ans

Age Tout public

Lieu Théâtre de Mende

Durée 2h avec entracte

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Direction Jean-François Verdier · Orchestre National Montpellier Occitanie.

Voir toute la saison culturelle en cliquant sur le lien web .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

