VISITE « CONTES & LÉGENDES » Mende

VISITE « CONTES & LÉGENDES » Mende mercredi 3 septembre 2025.

VISITE « CONTES & LÉGENDES »

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-09-03 12:00:00

Date(s) :

2025-09-03 2025-09-08 2025-09-17 2025-09-24

« Vous êtes désireux de découvrir autrement l’histoire de Mende et du Gévaudan ? Cette visite est pour vous ! Retrouvez Lerouge de Malmont à l’Office de Tourisme et celui-ci vous guidera à travers les rues de la ville en vous racontant des contes et légendes d’autrefois… »

Géraud, notre guide vous a préparé une visite sur certains contes & légendes du Gévaudan.

Mais, chut … nous n’en raconterons pas plus …

Durée environ 2h Attention, cette visite comprend 2,5 km de marche à pied.

Tarif 6€ / adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus 2€ sur présentation du Pass’Lozère.

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITE « CONTES & LÉGENDES » Mende a été mis à jour le 2025-07-25 par 48-OT Mende