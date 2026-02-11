FESTIVAL 48 ÈME DE RUE

Mende Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

2026-07-03

Ce mois de juillet, Labo’Art fête les 18 ans du festival !

Cette année encore, la joie, la bonne humeur et les rires sont au rendez-vous avec une programmation artistique tonitruante !

Toutes les compagnies seront présentes dans le cœur de ville de Mende et ses environs immédiats.

Redécouvrez le centre ville aux couleurs du 48ème de Rue !

Tarif Pass journée 12 € Pass 3 jours 20€ Gratuit pour les moins de 1,20 mètre.

Contact Labo’Art 06 43 33 46 31 contact@laboart.fr

Programme complet sur www.48emederue.org .

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 43 33 46 31 contact@laboart.fr

This July, Labo’Art celebrates its 18th anniversary!

Once again this year, joy, good humor and laughter are the order of the day, with a thunderous artistic program!

All the companies will be present in the heart of Mende and its immediate surroundings.

