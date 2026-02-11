FESTIVAL 48 ÈME DE RUE Mende
FESTIVAL 48 ÈME DE RUE Mende vendredi 3 juillet 2026.
FESTIVAL 48 ÈME DE RUE
Mende Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
2026-07-03
Ce mois de juillet, Labo’Art fête les 18 ans du festival !
Cette année encore, la joie, la bonne humeur et les rires sont au rendez-vous avec une programmation artistique tonitruante !
Toutes les compagnies seront présentes dans le cœur de ville de Mende et ses environs immédiats.
Redécouvrez le centre ville aux couleurs du 48ème de Rue !
Tarif Pass journée 12 € Pass 3 jours 20€ Gratuit pour les moins de 1,20 mètre.
Contact Labo’Art 06 43 33 46 31 contact@laboart.fr
Programme complet sur www.48emederue.org .
Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 43 33 46 31 contact@laboart.fr
English :
This July, Labo’Art celebrates its 18th anniversary!
Once again this year, joy, good humor and laughter are the order of the day, with a thunderous artistic program!
All the companies will be present in the heart of Mende and its immediate surroundings.
L’événement FESTIVAL 48 ÈME DE RUE Mende a été mis à jour le 2026-02-06 par Conseil Départemental