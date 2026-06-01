VERNISSAGE EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE Mende

Mende

VERNISSAGE EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26

[VERNISSAGE EXPOSITION TEMPORAIRE ]

Le Musée du Gévaudan a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL , qui se tiendra le vendredi 26 juin à 18h00 !

ℹ️ Évènement gratuit | entrée libre dans la limite des places disponibles | de 18h00 à 21h00

[VERNISSAGE EXPOSITION TEMPORAIRE ]

Le Musée du Gévaudan a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL , qui se tiendra le vendredi 26 juin à 18h00 !

Nous serons heureux de vous accueillir pour découvrir cette exposition consacrée au regard singulier de Raymond Depardon sur les territoires ruraux et celles et ceux qui les habitent.

ℹ️ Évènement gratuit | entrée libre dans la limite des places disponibles | de 18h00 à 21h00

➡️ En partenariat exceptionnel avec le musée Fabre de Montpellier

***

Durée de l’exposition 27 juin > 31 octobre 2026

Pour la première fois en France, la série RURAL de Raymond Depardon sera exposée intégralement au musée du Gévaudan pour une durée de 4 mois, de fin juin à fin octobre 2026. Elle comprend 86 photographies en noir et blanc, dont la moitié consacrées à la vie rurale lozérienne. Cet ensemble, réalisé dans les années 1980-2000, capture la terre et celles et ceux qui la travaillent, dans une démarche à la fois documentaire et sensible.

Raymond Depardon, né en 1942, est un photographe et réalisateur français à la renommée internationale. Membre de l’agence de presse photographique Magnum depuis 1978, il a été lauréat du Grand Prix national de la photographie en 1991. Il est l’auteur d’une œuvre foisonnante nourrie d’inspirations variées et de multiples voyages.

À travers une présentation par zones géographiques et grands thèmes de la série, soutenue par une scénographie sobre, l’exposition du musée du Gévaudan permettra de valoriser un aspect essentiel du territoire lozérien et d’autres départements voisins (Haute-Loire, Ardèche, Hérault…) la vie quotidienne rurale avec ses acteurs, ses caractéristiques, ses évolutions, ainsi que la manière dont elle peut être perçue, partagée, magnifiée, pour porter à réflexions.

➡️ Cette exposition est en lien avec deux événements majeurs de 2026 l’année internationale de l’Agro-pastoralisme (décrétée par l’UNESCO) et l’inauguration du Bicentenaire de la photographie.

⚠️ Tarifs entrée de l’exposition

• 8 € tarif plein

• 4 € tarif réduit (plus de 65 ans, de 6 à 18 ans, personnes en situation de handicap, étudiant·es, personnes en recherche d’emploi…)

• Gratuité pour les enfants de 0 à 5 ans, les titulaires des minimas sociaux et les partenaires du musée. .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

[OPENING RECEPTION FOR TEMPORARY EXHIBITION]

The Musée du Gévaudan is pleased to invite you to the opening reception for the temporary exhibition “Raymond Depardon ? RURAL, which will take place on Friday, June 26 at 6:00 p.m.!

?? Free event | free admission subject to availability | from 6:00 p.m. to 9:00 p.m.

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE Mende a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT Mende