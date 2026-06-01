VISITE EXPOSITION TEMPORAIRE Mende
VISITE EXPOSITION TEMPORAIRE Mende samedi 27 juin 2026.
Mende
VISITE EXPOSITION TEMPORAIRE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:30:00
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-02 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-26 2026-08-06 2026-08-19 2026-08-30
Visite de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL
Visite de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL
1 h | de 0 à 8€ | sur réservation .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
Visit to the temporary exhibition Raymond Depardon RURAL
L’événement VISITE EXPOSITION TEMPORAIRE Mende a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Mende
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