SALON DE LA GÉNÉALOGIE DE LA LOZÈRE 10ÈME ÉDITION Mende
SALON DE LA GÉNÉALOGIE DE LA LOZÈRE 10ÈME ÉDITION Mende samedi 25 juillet 2026.
Mende
SALON DE LA GÉNÉALOGIE DE LA LOZÈRE 10ÈME ÉDITION
16 avenue des Gorges du Tarn Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Le Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) organise la dixième édition du Salon de Généalogie de la Lozère.
Cette année encore, le CLG48 propose plusieurs stands et activités pour répondre aux questions du public.
Pour les dix ans de l’associations et du salon, l’événement se déroule sur deux jours.
Des conférences sont prévues le samedi après-midi et le dimanche.
Pour le dimanche, les associations de généalogie sont présentes pour aider les visiteurs dans leurs recherches, ainsi que les conférenciers qui ont chacun un stand.
Enfin, un plateau radio sera présent toute la journée du dimanche sur le site et une tombola complètera l’animation du salon.
Nous vous attendons nombreux le samedi 25 et dimanche 26 juillet autour de cet évènement qui s’inscrit durablement dans la vie culturelle riche de notre département.
L’entrée est libre et gratuite.
Plus de renseignements
Mail contact@clg48.fr Site Web https://clg48.fr/ .
16 avenue des Gorges du Tarn Mende 48000 Lozère Occitanie contact@clg48.fr
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English :
L’événement SALON DE LA GÉNÉALOGIE DE LA LOZÈRE 10ÈME ÉDITION Mende a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Mende
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