GUINGUETTE FERMIÈRE Mende

GUINGUETTE FERMIÈRE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Les guinguettes fermières sont des soirée pique-nique en présence de producteurs locaux (crudités, charcuteries, viandes grillées, fromages, pains et gâteaux, bières et vins) avec des animations musicales pour toute la famille.

Composez vous -même votre menu, auprès des différents producteurs et dégustez-le sur place.

Guinguette ÉCO Responsable Amenez impérativement vos assiettes, vos couverts et vos verres composez votre menu auprès des producteurs et dégustez-le sur place.

Entrée libre.

Tarif selon les plats et les boissons choisis.

Organisées par la Ville de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23

