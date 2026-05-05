LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède, Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède, Frugières-le-Pin

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède Samedi 23 mai, 17h30 Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède Haute-Loire

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES

Samedi 23 mai à 17h30 (Gratuit)

Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède

Pour cette première participation à la Nuit européennes des musées, les bénévoles du musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède en partenariat avec l’équipe du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier – PETR Pays de Lafayette vous proposent une conférence intitulée « La 13e Région Militaire dans la Bataille de France (18 au 24 juin 1940) » par l’auteur de l’ouvrage de Thibaut Coupiac.

A cette occasion, le musée sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h.

Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède – La Gare – Frugières le Pin

En partenariat avec l’association Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède

Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède 43230 Frugières-le-Pin Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 76 42 15 https://www.musee-resistance-auvergne.fr/

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES

Musée de la Résistance et de la Déportation Joseph Lhomenède