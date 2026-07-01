La nuit je mens à l’école des Beaux arts de Nantes, Galerie de l’école des Beaux arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

La nuit je mens à l’école des Beaux arts de Nantes 22 septembre – 7 novembre Galerie de l’école des Beaux arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

À l’occasion des quarante ans de l’artothèque de l’école des Beaux Arts de Nantes et dans le cadre du bicentenaire de la photographie, l’école des Beaux Arts de Nantes invite le Centre Claude Cahun à investir une nouvelle fois la collection de l’artothèque afin de proposer une exposition autour de leur important ensemble de photographies comprenant des oeuvres de Philipe Chancel, Yves D’Ans ou encore Ursula Kraft. Cette exposition présentée en 2026 à l’école des Beaux Arts sera en 2027 au Centre Claude Cahun. Cette exposition explorera le fonds des années 1980 à nos jours et mettra en regard des artistes qui rejouent aujourd’hui les enjeux de la photographie des années 1980.

Cette sélection de photographies est issues des acquisitions de l’artothèque, en partenariat avec le musée d’arts de Nantes et le Centre Claude Cahun co-commissaires de l’exposition.

Cette exposition donnera lieu à des ateliers collectifs La Nuit je mens, photographie de nuit par Jérôme Blin, en partenariat avec Nantes Université, de septembre à décembre (réservés aux étudiant·es et personnels de Nantes Université)

De plus, le 1er décembre pour l’anniversaire de l’artothèque, l’artothèque organise une restitution des ateliers photos et micro édition avec Diane Bellavance, un concours photo, une visite dans le noir Expo La Nuit je me men, un apéritif photo à la bibliothèque de l’école, un atelier Photo Running : photo nocturne dans l’espace public, un atelier Light Painting sur la table ronde et le soir un Dj set photo dans le bar/café de l’école : Askip.

Galerie de l’école des Beaux arts de Nantes nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion des quarante ans de l’artothèque de l’école des Beaux Arts de Nantes et dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’école des Beaux Arts de Nantes invite le Centre Claude Cahun à…

©Rebecca Horne