La nuit sans fin | « Music for 18 musicians » de Steve Reich Conservatoire de Nantes Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 19:00 – 20:00
Gratuit : non Billetterie en ligne et au guichet (9€ / 3€ / Gratuité selon conditions) à partir de septembre 2026.
EXPÉRIENCE 1 : STEVE REICH | Si l’on ne devait retenir qu’une seule œuvre du riche catalogue de Steve Reich, ce serait probablement celle-ci ! Concert interprété par les professeurs du Conservatoire.18 musiciens sur scène (6 percussions, 4 pianos, violon, violoncelle, clarinettes et 4 voix) vous feront vivre pendant une heure une expérience sensorielle captivante et électrisante, pour un moment musical hors du temps. Durée : 1 heure. Réservation conseillée.1ère représentation à 19h sur « créneau A 17-20h »2ème représentation à 21h sur « créneau B 20h-00H » Dans le cadre du temps fort #lanuitsansfin
Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr
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