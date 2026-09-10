Informations pratiques

La nuit sans fin | « Music for 18 musicians » de Steve Reich Samedi 14 novembre, 19h00, 21h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Billetterie en ligne et au guichet (9€ / 3€ / Gratuité selon conditions)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T21:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00

EXPÉRIENCE 1 : STEVE REICH | Si l’on ne devait retenir qu’une seule œuvre du riche catalogue de Steve Reich, ce serait probablement celle-ci ! Concert interprété par les professeurs du Conservatoire.

18 musiciens sur scène (6 percussions, 4 pianos, violon, violoncelle, clarinettes et 4 voix) vous feront vivre pendant une heure une expérience sensorielle captivante et électrisante, pour un moment musical hors du temps.

Durée : 1 heure. Réservation conseillée.

1ère représentation à 19h sur« créneau A 17-20h«

2ème représentation à 21h sur« créneau B 20h-00H »

Dans le cadre du temps fort#lanuitsansfin

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/workshop-detail/3503 »}] [{« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/agenda/evenements/la-nuit-sans-fin-or-creneau-a-17h-20h/?context=eyJwYXJhbXMiOnsiZGV0YWlsZWQiOiIxIiwic2l6ZSI6OSwibG9uZ0Rlc2NyaXB0aW9uRm9ybWF0IjoiSFRNTFdpdGhFbWJlZHMiLCJpbmNsdWRlTGFiZWxzIjp0cnVlLCJmcm9tIjo5fSwiZmlsdGVycyI6eyJyZWxhdGl2ZSI6WyJjdXJyZW50IiwidXBjb21pbmciLCJjdXJyZW50IiwidXBjb21pbmciLCJjdXJyZW50IiwidXBjb21pbmciXSwic29ydCI6InRpbWluZ3NXaXRoRmVhdHVyZWQuYXNjIn0sInBhZ2UiOjIsInRvdGFsIjo4MiwiZXZlbnRfb2Zmc2V0IjoxMH0 »}, {« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/agenda/evenements/la-nuit-sans-fin-or-creneau-b-20h-00h/?context=eyJwYXJhbXMiOnsiZGV0YWlsZWQiOiIxIiwic2l6ZSI6OSwibG9uZ0Rlc2NyaXB0aW9uRm9ybWF0IjoiSFRNTFdpdGhFbWJlZHMiLCJpbmNsdWRlTGFiZWxzIjp0cnVlLCJmcm9tIjo5fSwiZmlsdGVycyI6eyJyZWxhdGl2ZSI6WyJjdXJyZW50IiwidXBjb21pbmciLCJjdXJyZW50IiwidXBjb21pbmciLCJjdXJyZW50IiwidXBjb21pbmciXSwic29ydCI6InRpbWluZ3NXaXRoRmVhdHVyZWQuYXNjIn0sInBhZ2UiOjIsInRvdGFsIjo4MywiZXZlbnRfb2Zmc2V0IjoxMn0 »}, {« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/actualites/la-nuit-sans-fin/ »}]

EXPÉRIENCE 1 : STEVE REICH | Une expérience sensorielle captivante et électrisante, pour un moment musical hors du temps interprété par 18 musiciens sur scène. lanuitsansfin CestSonAnniv !

Illustration : Julia Wauters / Géraldine Polès